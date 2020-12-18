Nordea уходит из России

Группа Nordea закрывает бизнес в РФ и намерена сосредоточить свою деятельность в скандинавском регионе, говорится в сообщении на официальном портале российского представительства компании.

В документе подчеркивается, что Нордеа банк в кратчайшие сроки выполнит все обязательства перед клиентами, предоставив им комфортные условия для закрытия счетов. В процессе ликвидации, говорится на сайте, банк намерен строго выполнять все требования законодательства РФ.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», Нордеа банк с активами 53,2 миллиарда рублей по итогам третьего квартала текущего года занимает 95-е место.

Группа Nordea пришла на российский рынок в 2006 году с покупкой Оргрэсбанка, переименовав его позже в Нордеа банк. В 2014 году финансовая организация вошла в топ-30 крупнейших банков РФ. Сокращение бизнеса Нордеа банка началось в 2015 году. Тогда организация отказалась от розничного кредитования, сосредоточившись на развитии корпоративно-инвестиционного блока.

