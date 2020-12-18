Премия Digital Leaders впервые выявила лучшие проекты в сфере цифровизации

В этом году впервые состоялась торжественная Церемония награждения Лауреатов Премии Digital Leaders, вручаемой за лучшие кейсы в области цифровизации и онлайн сервисов, вдохновляющие на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, работы и отдыха. Итоговое мероприятие прошло 11 декабря, чему предшествовал Digital Leaders Forum, в рамках которого компании представили свои проекты цифровой трансформации бизнеса и построили прогноз цифровизации различных секторов экономики.

В этом году независимой награды удостоились более сорока компаний, в числе которых: ПАО Сбербанк, ГБУ «Агентство инноваций Москвы», АО «Расчетные Решения», Корпоративный акселератор GenerationS, X5 Retail Group, Dell Technologies, Tele2, ПАО «Аэрофлот», ПАО «Ростелеком», Faberlic, ЗАО «БИОКАД», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», АО «СУЭК», Mango Office, Сеть АЗС «Газпромнефть» и компания «Рексофт», АО «Почта Банк», MAER, Гостиничный комплекс «Имеретинский», Абсолют Банк, Московский инновационный кластер, ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Альфа-Банк.

Для многих участников проекта цифрровизация – не вынужденная мера, продиктованная последними событиями, а принятая несколько лет назад стратегия. «Абсолют Банк уже два года двигается в сторону цифровой трансформации на всех бизнес-направлениях, поэтому наше участие в премии Digital Leaders Award не случайно – мы делаем все, чтобы наши партнеры получили вовремя нужные им сервисы», – объяснила участие в проекте председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Лауреаты Премии не в теории, а на деле знают, как добиться должного результата благодаря клиентоориентированной цифровизации – построение эффективного бизнеса без учета интересов потребителей обречено на провал. Успешным кейсом взаимодействия компании и клиента поделился Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни»: «Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку технологического развития нашей компании. Благодаря активной работе по цифровизации продуктов и услуг, КАПИТАЛ LIFE предлагает клиентам современный технологичный сервис на всех этапах взаимодействия с компанией – от выбора страховой программы до дистанционного оформления выплаты при наступлении страхового случая. С начала года мы выплатили нашим клиентам, в том числе онлайн, более 30 млрд рублей. Уверен, что эти деньги оказали важную финансовую поддержку клиентам в непростой период».

Весьма символично участие в событии и значимых игроков российского рынка цифровых услуг. На сегодняшний день телекоммуникационные компании развиваются стремительными темпами, однако не каждая из них готова предложить клиенту комплексные передовые технологии и инновационные услуги. Одним из успешных кейсов можно смело назвать решение MANGO OFFICE, о котором рассказывает руководитель направления входящих продаж Андрей Вашуркин: «Наше решение дает тысячам российских компаний возможность создавать лучший сервис и коммуникации с клиентами. Для оператора контакт-центра это действительно удобный инструмент каждодневной работы, для руководителя – серьезная функциональность планирования и оценки эффективности. Но что самое ценное и почему это решение так популярно – оно отвечает на постоянно встречающийся в последнее время запрос крупного бизнеса иметь не набор разрозненных сервисов, не сборный конструктор, а комплекс, готовый сразу для множества вероятных и постоянно меняющихся бизнес-сценариев».

Индустрия гостеприимства также идет в ногу со временем, формируя действенную инновационную среду, где новаторские решения представлены различными формами внедрения IT-технологий. «Гостиничный комплекс “Имеретинский” по достоинству получает премию в digital области. Ведь держать высокую планку в таком масштабном и уникальном объекте – ответственная задача для всей нашей команды, безмерно влюбленной в свою работу. Каждого гостя мы встречаем с теплотой и радушием, обеспечивая сервис высокого уровня», – объясняет успех заместитель директора гостиничного комплекса «Имеретинский» Лариса Зацепилина.

Впечатлениями от участия в Премии-2020 поделились не только лауреаты, но и эксперты проекта. Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех: «В этом году Digital Leaders на все 100% оправдал свое название – премия в области цифровизации всех сфер жизни. Действительно, проекты охватывают самые разные отрасли: и финансовую, и социальную, и промышленную, и госсектор. Ассоциация ФинТех считает, что для создания по-настоящему востребованных и удобных сервисов для наших граждан необходима цифровизация каждой из сфер экономики. Уверена, наша экспертная оценка и глубокое понимание трендов цифровой экономики позволили нам выбрать самые перспективные проекты, а участие в конкурсе станет новым импульсом к росту для всех компаний».

Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты и проекты, внесшие вклад в развитие цифровых решений и онлайн сервисов, учреждена как новое направление широко известной Премии «Время инноваций», отметившей в этом году десятилетний юбилей.