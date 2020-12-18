Прогноз погоды на январь: синоптики озадачили россиян

Январь уже совсем не за горами. Погода пока продолжает оставаться в нашей стране очень нестабильной. Синоптики обещают, что второй зимний месяц озадачит россиян, причём по полной программе. При этом аномально холодный и суровый январь пока нам не обещают. Хотя в некоторых регионах страны без сильных морозов всё-таки не обойдётся.

По прогнозу метеорологов, в Европейской части России, в Сибири, на Урале и Таймыре январь будет довольно мягким. Самая сложная климатическая обстановка ожидается в Якутии. Здесь по прогнозу синоптиков, в первый месяц 2021 года будет настоящий полюс холода. Предположительно, столбики термометров в Якутии станут опускаться до минус 40 даже ниже. И это в дневные часы, а по ночам – ещё ниже.

А вот в европейской части страны январь будет более мягким – примерно минус 5-10, в ночное время немногим холоднее – до минус 15. Много снега ожидается в январе в Ленинградской, Курской и Псковской областях. Мощные снегопады также накроют Смоленск, Брянск и Тулу. Тут январь покажет весь свой неприятный характер. А вот в Башкирии и Предуралье ясная погода ожидается практически весь январь.

Погода в январе в Сибири на Урале и Дальнем Востоке

В январе морозная погода накроет Сибирь. Местами здесь градусники станут показывать минус 20-30. Холодный фронт будет причиной сильных морозов также на Среднем и Южном Урале: в дневные часы воздух будет остывать до минус 15, а по ночам – до минус 20. Снега и ветра особо не ожидается.

Озадачили синоптики своим прогнозом также жителей Дальнего Востока России. Так, в Приморском крае после относительно мягкой осени и довольно тёплого начала зимы, январь придёт с морозами и ветром. Днём по всему Приморью, как обещают метеорологи, будет минус 15. После полуночи – минус 18. На побережье ожидается сильный ветер и волнение на море.

В Хабаровском крае, Амурской области, а также на Сахалине – ещё холоднее. Уже в начале января здесь ожидаются колючие дневные морозы до минус 25. С наступлением темноты подморозит до минус 30.

Во второй половине второго календарного месяца зимы на Дальнем Востоке станет чуть теплее, но это только по температурным показателям. По ощущениям же при минус 20, сильном ветре и высокой влажности будет казаться, что на улице минимум минус 35.

Прогноз погода на январь на Северо-Западе страны и в Приволжье

Северо-Запад России, по прогнозу синоптиков, в январе также ждут морозы. Местами они окажутся очень сильными. И если в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе будет умеренно морозно и снежно, то, например, в Республике Коми и Мурманской области ожидается настоящая русская зима с минус 30, вьюгами и метелью.

В Приволжском автономном округе тоже прогнозируются морозы. Градусники здесь покажут минус 30. А сухой воздух и ветер предложат посидеть дома и без необходимости не выходить на улицу.

Погода в январе на юге России

А вот на юге России в январе будет тепло, уютно и вполне комфортно. Так, в Ростовской области синоптики обещают всего минус 5 ночью и до плюс 11 днём. В Краснодарском крае и вовсе повеет весной в январе. В частности, в Новороссийске, Сочи, Адлере и других морских курортах будет плюс 12-13. По ночам – плюс 10, в горах возможны морозы до минус 5 и снег.

В Крыму погода примерно такая же – днём до плюс 14, ночью около плюс 12. Наиболее комфортная климатическая обстановка прогнозируется в Ялте, Гурзуфе, Джанкое, Евпатории и Саках – здесь будет солнечно и без осадков. В Керчи и других курортах, расположенных на побережье Азовского моря – более пасмурно, местами пройдут дожди.

Погода в Москве в январе. Предварительный прогноз синоптиков

Озадачили синоптики также жителей Москвы. В январе, согласно предварительным данным, ожидаются совсем незначительные морозы. Даже по ночам столбики термометров будут в Москве и Подмосковье отпускаться всего до минус 8. В течение дня станет немного теплее – в среднем минус 4-5. По области может быть немного холоднее.

Но этом сюрпризы не закончатся. Метеорологи предупредили, что в январе в Москве могут ударить крещенские морозы, а градусники станут показывать минус 25-30.

Но, такие холода будут короткими, да и будут ли вообще они – большой вопрос. В любом случае нам остается только ждать и готовиться к тому, что погода в очередной раз может преподнести большие сюрпризы.