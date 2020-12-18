Производителей вакцин от COVID в США освободили от ответственности за побочные эффекты

Американские власти предоставили компаниям Pfizer и Moderna, которые занимаются разработкой вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации. Новость передает телеканал CNBC, ссылаясь на юристов, которые подчеркивают, что закон о всеобщем иммунитете в США принимается очень редко.

«В соответствии с законом у фармацевтических компаний обычно нет достаточной защиты», - рассказал в ходе интервью телеканалу адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.

В феврале текущего года министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар уже применял закон 2005 года, который обязывает ведомство обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, в том числе препараты от коронавируса. При этом исключаются случаи «умышленного неправомерного поведения» со стороны фирм. Телеканал отмечает, что в следующие четыре года фармацевты-производители препаратов для лечения и защиты от COVID не могут быть привлечены к ответственности из-за возможного ущерба здоровью, связанного с применением таких препаратов.



