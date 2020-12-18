Росгвардия и МВД Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает издание «Коммерсантъ». Документ датируется 19 ноября, однако, опубликован на портале правовой информации Белоруссии только 18 декабря. Сотрудничество двух ведомств будет распространяться на сферы охраны порядка, имущества людей и компаний, также предполагается предоставление взаимной «силовой поддержки» для противодействия преступности.

В документе говорится, что МВД Белоруссии и Росгвардия «будут сотрудничать в соответствии с положениями настоящего соглашения, все действия будут в пределах «своих компетенций, законодательства и международных обязательств».

Уточняется, что стороны намерены сотрудничать в сферах охраны общественного порядка, охраны важных государственных и режимных объектов, спецгрузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, госконтроля за оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов ТЭК.

Помимо этого ведомства планируют развивать спортивные и культурные связи, а также оказывать помощь в организации санаторного отдыха военнослужащих.

В конце августа 2020 года на фоне протестов в Белоруссии российский президент Владимир Путин по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи республике. Однако из-за того, что помощь не потребовалась, резерв расформировали в сентябре.

