Российский рубль заканчивает неделю в красной зоне

Торговая сессия началась с отметок 73,13 рубля за доллар и 89,45 рубля за евро, однако уже к пяти вечера по Москве, нацвалюта отступила до 73,52 рубля за доллар и 90,07 рубля за евро.

Отметим, параллельно с рублем снизился и индекс доллара. Так DXY за тот же период с отметки 90,27 пункта опустился до 89,8 пункта.

Ослабление рубля связано с тем, что Евросоюз ранее продлил санкции против России на полгода. Дополнительным негативным стимулом стала история вокруг Русала. Чиновники Евросоюза посчитали, что Олег Дерипаска продолжает влиять на компанию, что является нарушением требований, исключающих Русал из списка санкционных компаний. Параллельно с этим, на заседании ЦБ было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Сложившийся фон будет оказывать давление на нацвалюту, однако потенциал укрепления все еще сохраняется, после того как негатив будет отыгран.

Рубль на краткосрочном горизонте будет торговаться в коридоре 72,7-74,2 в паре с долларом и на 89,0-90,5 в паре с евро.