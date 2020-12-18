Собянин объявил о расширении программы вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал расширение программы вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 в столице.

«Вакцинация от Covid-19 постепенно набирает обороты. Город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства «Спутника V» в технополисе «Москва». В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности – около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», – говорится на официальном сайте столичного мэра.

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. На первом этапе вакцинация проводится для граждан, которые находятся в основной группе риска – это врачи и учителя.