США считают главными угрозами на море Россию и Китай

Россия и Китай являются главными угрозами для США в их господстве на море, говорится в отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море». Отмечается, что сегодня для Соединенных Штатов наступила эпоха господства на море.

Вашингтон не будет наблюдать за ситуацией со стороны, а планирует пресечь «агрессивные действия» Москвы и Пекина с целью доминирования на ключевых международных морских путях, говорится в документе.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», — отмечается в докладе. Авторы документа заявляют, что Россия и Китай не смогли занять на мировой арене место «ответственных лидеров, вносящих вклад в глобальную безопасность», и теперь США признают их «решительными соперниками».

При этом в документе говорится, что Китай представляет для США стратегическую угрозу на более длительную перспективу, а Россия является соперником в настоящее время.

