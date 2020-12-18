В ЦБ заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2021 году

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, но она меньше, чем регулятор ожидал ранее, тем не менее, направленность денежно-кредитной политики регулятора будет мягкой на всем горизонте 2021 года, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ПРАЙМ.

"Что касается вероятности дальнейшего снижения ставки, мы продолжаем говорить про пространство, хотя не так утвердительно, как раньше, наверное. Нам действительно нужно будет оценить, есть ли такой потенциал", — сказала Набиуллина.

"Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то, не исключаю, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться", — добавила глава ЦБ.

Она отметила, что в настоящий момент существует очень много неопределенности в развитии экономики и инфляционных процессов. "Поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остается, но, наверное, она меньше, чем мы об этом думали раньше", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ начнет публиковать прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, в первой половине 2021 года, конкретных сроков пока нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России, которое стало последним в этом году, регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Это уже третья подряд пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: 18 сентябре и 23 октября Центробанк также сохранял ставку на уровне 4,25%.

Такое решение не стало сюрпризом для финансовых аналитиков. Таким образом, с завершением этого года к концу подошёл и активный цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, весной-2020 на фоне пандемии коронавируса Банк России запустил механизм снижения ключевой ставки для поддержки экономики страны в кризисный период. Всего с апреля по июль ключевая ставка была снижена с 6,25% до 4,25% годовых. Однако с тех пор она остаётся неизменной.