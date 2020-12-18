ТНТ закроет «Дом-2»

Телеканал ТНТ закрывает шоу «Дом-2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире «Дом-2» 23 декабря в 23:00», — говорится в заявлении ТНТ.

Шоу «Дом-2» вышло в эфир телеканала в 2004 году. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова. Шоу прославилось скандалами и драками его участников в эфире программы.