В Карабахе погиб российский военный

В районе города Шуша в Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении Минобороны.

В результате взрыва российский военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.