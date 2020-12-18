В России за сутки выявлено 28,5 новых случаев COVID

В России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 28 552 пациента, свидетельствуют данные оперштаба. Днем ранее в стране выявили 28 214 инфицированных. Нарастающим итогом в РФ зафиксировано за все время эпидемии 2 791 220 больных COVID, что составляет 1,9% населения страны.

Рекордным стало число летальных исходов за сутки - 611 пациентов с COVID-19. Днем ранее от вируса скончались 587 пациентов. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 49 762 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. В общей сложности успешно перебороли заболевание 2 228 633 человека. Под наблюдением врачей остаются 512 825 человек.

Наименьшие темпы суточного прироста новых случаев заболевания отмечены в Ненецком АО (0,5%), Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл (0,6%).

Коронавирус. Статистика по регионам

Москва продолжает оставаться на первом месте по суточному приросту COVID, - в столице зарегистрировано 6 937 новых случаев, скончались 72 пациента, 5 821 выздоровели.

На втором месте находится Санкт-Петербург. В городе за сутки зафиксировано 3 757 новых случаев инфекции. На третьем месте продолжает оставаться Московская область (+1 485). В пятерке - Нижегородская область (+503) и Свердловская область (+402). В десятку регионов с наибольшим приростом суточных диагнозов COVID вошли Архангельская область (+393), Ростовская область (+389), Воронежская область (+388), Псковская область (+375) и Вологодская область (+367).

