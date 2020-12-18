ВЦИОМ: Путину доверяют 66,9% россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% россиян.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют. И 66,9% указали, что это глава российского государства, передаёт РИА Новости.

При этом 29,6% сообщили о недоверии Путину. Также опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 60,8%, не одобряют его деятельность 29,6%.

Опрос проводился с 7 по 13 декабря среди 11,2 тыс. респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Ранее сообщалось, что фонд «Общественного мнения» (ФОМ) опубликовал данные социологического опроса, согласно которому более половины (58%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

При этом не доверяют президенту 31% опрошенных, еще 11% респондентов затруднились с ответом. 61% участников исследования ФОМ считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% респондентов. Не нашли ответа этот вопрос 14%.