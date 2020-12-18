«Яблоко»: мы не партия ленинского типа

Если бы в политике вручались призы за лучшую роль второго плана, на них неоспоримо могла бы претендовать Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».

Основанная Григорием Явлинским, Владимиром Лукиным и Юрием Болдыревым в 1993 году, партия с начала XXI века постоянно «встает на цыпочки», пытаясь дотянуться до планки прохода в Государственную Думу. И каждый раз ей не хватает нескольких процентов: близок локоть, да не укусишь.

На выборах 2021 года «Яблоко», идеология которого представляет собой рыхлый конгломерат либерально-демократических и левоцентристких принципов, в очередной раз попытается прервать «безвыигрышную серию матчей», начавшуюся в 2003 году, когда ему не хватило всего 0,7% голосов, чтобы сохранить представительство в Госдуме.

Кампания 2021 года станет для «Яблока» историческим водоразделом, если подтвердится информация о том, что из первой строки — а, возможно, и из тройки — ее федерального списка исчезнет последний оставшийся «заглавный» лидер.

О том, что такой вариант всерьез рассматривается, в пятницу сообщил заместитель председателя партии Иван Большаков. По его данным, распространенным агентством Ura.ru, это может быть сделано на съезде партии, намеченном на лето.

«Явлинский — один из лидеров партии, самый известный ее представитель. Поэтому логично, что он присутствует в федеральной части списка. А какое у него будет порядковое место, решит съезд», — заявил Большаков.

Для партии, название которой составлено из первых букв фамилий ее отцов-основателей, утрата всех составляющих своего бренда является знаковой. Юрий Болдырев покинул партию вскоре после ее создания (в 1995 году), а Владимир Лукин вышел из нее в нынешнем году.

На выборах 2016 года партийный список возглавляли, помимо Григория Явлинского, Владимир Рыжков и Эмилия Слабунова. Результаты для партии с 23-летней на тот момент историей оказались, прямо говоря, позорными. Она не преодолела не только 5-процентный, но даже 2-процентный барьер и лишилась государственного финансирования.

Теперь Григорий Явлинский может проследовать по тому же пути, который, как соглашаются политологи, так или иначе неизбежен для лидеров всех партий, возникших в 1990-е годы.

Эх, «Яблоко», куда катишься

Среди политологов и политиков уже мало кто сомневается, что выборы 2021 года станут последними, в которых будут принимать участие нынешние бессменные лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. В отличие от них, «падать с яблони» Явлинскому будет больнее, чем другим ветеранам. Те уйдут на пенсию прямо из думских кабинетов, вкусив от удовольствия пребывания во власти — «тот самый вкус», давно забытый яблочниками.

Явлинский уже полтора десятилетия главой партии формально не является, оставаясь ее «брендом». Хотя до съезда партии, который намечается на лето, многое может поменяться, из песни слов не выбросить: однопартийцы не могут игнорировать то, что под руководством Явлинского партия каждый электоральный цикл теряет высоту (с 7,86% на выборах 1993 года до 1,59% в 2007, худший результат за всю ее историю). Выборы 2016 года партия официально отказалась признавать легитимными. Правда, тогдашнее заявление ее федерального политкомитета больше всего похоже на иллюстрацию поговорки «нечего на зеркало пенять».

Как часто бывает на тонущем корабле, кто-то спешно покидает судно, а оставшиеся отчаянно пытаются откачивать воду из трюмов. В «Яблоке» тоже такое разделение становится все ощутимее.

Один его «бок» представляют партийцы, не готовые поступаться принципами, даже если это приведет к еще большему погружению в политические пучины. С другого «бока» находятся прагматики, считающие, что ради попадания в парламент можно пойти на какие-то компромиссы с властью, которой они оппонируют.

Со стороны Администрации президента вряд ли будут возражать против такого компромисса. Он вполне укладывается в главную тему нынешнего электорального цикла — участие в выборах как можно большего количества партий, как новых, так и старых. Это нужно АП, чтобы сделать итоги выборов максимально легитимными, поскольку именно 8-му созыву Госдумы с его расширенными полномочиями предстоит стать свидетелем судьбоносных президентских выборов 2024 года. Владимир Путин на пресс-конференции в четверг специально подчеркнул, что на следующий состав Госдумы ляжет особая ответственность.

На Старой площади могут условием своей если не поддержки, то нейтралитета, поставить условие, аналогичное тому, что негласно поставлено перед КПРФ: доказать, что в их руководстве не возьмут верх радикальные силы, способные превратить парламент (если они в нем окажутся) в место для слишком горячих дискуссий.

В «Яблоке», впрочем, от предстоящих выборов в Госдуму не ждут чуда, признался «Эксперту Online» председатель московского отделения партии Сергей Иваненко.

«От нашего согласия или несогласия договариваться с “Единой Россией” или с Администрацией президента ничего не зависит. Мы воспринимаем их обе как разные инструменты того, чье имя вы знаете. О каких справедливых выборах можно говорить, если нашим конкурентом на них выступает государство под псевдонимом “Единой России”? Конкуренция на региональном уровне случается там, где губернаторы по какой-то причине недосмотрели, но на федеральном уровне этого произойти не может», — с нотами обреченности в голосе рассуждает он.

«Яблоко» может утешаться разве тем, что в такой же ситуации находятся абсолютно все партии в России, как те, что сидят в Госдуме, так и те, что в нее не допущены. И условия попадания туда для всех партий тоже примерно одинаковые — разница лишь стилистическая.

И полный гордого доверия покой

В этом смысле «Яблоко» не вызывает у Администрации президента или у самого президента какой-то аллергии. Таковую могут вызывать разве что отдельные ее члены: Лев Шлосберг, Артур Гайдук и еще кто-то из региональных активистов.

Сам же Явлинский всегда оставался для Кремля «персоной грата». Минувшим летом он поддержал изменения в уставе партии, которые часть партийцев назвала «сектантскими». Сторонники внутрипартийных реформ, в свою очередь, нажимают на то, что прежний устав делает партию «клубом по интересам» оппозиционно настроенной интеллигенции, а не боевой единицей, способной штурмом взять «крепость» на Охотном Ряду. Чья возьмет, тоже решит предстоящий съезд.

«Мы все-таки не партия ленинского типа, в которой могут быть “ликвидаторы” и “отзовисты”. Наша идеология подразумевает парламентскую деятельность, а не революционные перевороты. Но это не значит, что мы готовы отказаться от идеологической основы ради возвращения государственного финансирования. У нас, к счастью, есть давние сторонники в среде бизнеса, которые партию спонсируют. Это, конечно, не "Газпром" или "Роснефть", но в Кремле наших спонсоров знают поименно и никакого давления на них не оказывают. Из этого мы делаем вывод, что там видят в "Яблоке" цивилизованного партнера, право которого на жесткую идеологическую позицию не оспаривается», — говорит Иваненко.

В партии дорожат таким доверием, но хорошо осознают, что «Яблоко» «висит на ветке» ровно до той поры, пока «тот, чье имя мы знаем», не решит, что настало время политическое дерево от этого груза освободить. В отличие от булгаковского Иешуа, яблочники не могут заявить Путину: «Не думаешь ли, игемон, что это ты его подвесил?» По словам главы московского отделения партии, в «Яблоке» поэтому допускают определенный люфт в подходах к тем или иным вопросам. Но величину этого люфта определяют не Григорий Явлинский и не ее нынешний председатель Николай Рыбаков. Как гласит английская пословица, beggars can’t be choosers – просителям выбирать не приходится.

«Если государство — а говоря без экивоков, Владимир Путин — захочет с нами вести переговоры, мы, естественно, будем их вести. Если не захочет — мы упрашивать не станем. Если Путин считает, что "Яблоко" может существовать — оно будет существовать. Решит, что мы не нужны — нас ликвидируют без особого шума, просто надавив на наших спонсоров. Поэтому вырабатывать какие-то политические стратегии для нас — задача второстепенная. Мы реалисты», — говорит политик.

Последняя буква в алфавите

Хотя страна управляется в ручном режиме, что подтвердила пресс-конференция президента в четверг, тем не менее, главным препятствием на пути возвращения «Яблока» в федеральную политику являются не Путин и не «Единая Россия», а сам же Григорий Явлинский, не согласен с Иваненко директор Центра сравнительных политических исследований в Институте международных экономических и политических исследований РАН Борис Шмелев.

«В свое время казалось, что “Яблоко” откажется быть актером в этом театре и будет выражать взгляды либеральной интеллигенции и среднего класса, представлять реальную, а не декоративную, оппозицию власти. Увы, “Яблоко” стало партией упущенных возможностей, потому что ее лидер занимается не партстроительством и хождением в народ, а производством деклараций и лозунгов», — сказал «Эксперту online» политолог.

Прошедшие в сентябре выборы в региональные заксобрания показали, что в тех регионах, где яблочники не чурались черновой работы, где у них были харизматичные дееспособные лидеры, им удалось провести своих кандидатов в местные парламенты. Однако на федеральном уровне таких лидеров у «Яблока» не видно, и, в первую очередь, ответственность за это несет ее «заглавный» идеолог.

«Эта идеология и эта партия своим избирателям нужна. Ее не надо ликвидировать, не надо менять название, потому что почти 30-летняя история — это серьезное преимущество перед партиями-однодневками, которые накануне каждых выборов возникают и после них исчезают. ”Яблоко” — это реальная оппозиционная сила, которая предлагает разумные альтернативные решения. И там есть люди, способные ее реанимировать. Но для этого им надо провести достаточно болезненную операцию по “ампутации” той ее части, которая тянет партию назад», — предлагает Шмелев.

Он призывает членов «Яблока» не бояться того, что новое поколение его лидеров может выглядеть в глазах Администрации президента более радикальным, чем их предшественники. Волков бояться — в лес не ходить, подчеркивает политолог.

«Политика — это борьба за власть. Права не даются, права берутся. Побеждает та партия, которая не боится бороться и доказывать свое право на участие в управлении страной. Иначе это не политическая партия, а клуб филателистов, и вечная вам память», — заключает он.

C Шмелевым, в свою очередь, не согласен президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Последовательная позиция Григория Явлинского вызывает к себе только уважение. Как бы его ни критиковали, ни рисовали на него карикатуры, он продолжает придерживаться той линии, которой считает нужным, вступается он за основателя «Яблока».

«Что касается перспектив "Яблока" как партии, то надо понимать, что в России вообще нет партий в том смысле, какой заложен в это понятие — конкурентных политических структур, созданных для смены власти. У нас выборы несут совсем иную задачу — служить плебисцитом по доверию к власти», — высказал он свое мнение «Эксперту-online».

Гозман напоминает, что в свое время «Союз правых сил» под его руководством принял решение не воссоздаваться именно потому, что его однопартийцам было совершенно очевидно, что стать полноценной партией в сегодняшних реалиях не получится. СПС самоликвидировался в 2008 году после того, как на выборах в предыдущем декабре не набрал и одного процента голосов.