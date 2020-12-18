«Яндекс» назвал три главных слова 2020 года

По версии поисковой системы «Яндекс», главными словами 2020 года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция». Выборка сделана на основе анализа поисковых запросов за десять лет. В ходе анализа были выявлены слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза.

Также компания выяснила, на какие слова приходился всплеск запросов за последние десять лет. Главным запросом 2011 года, по версии «Яндекса», стали «планшет», «купон» и «дефолт». В 2012 году пользователей чаще всего интересовали «мультиварка», «мемы» и «ультрабук», годом позже – в 2013 г., - «метеорит», «плейкаст» и «промокод». В 2014 г. главными запросами года стали «майдан», «годж» и «санкции». В 2015 г. россияне чаще других набирали в поисковой строке «тверк», «кек» и «слипоны», в 2016 г. – «гироскутер», «петиция» и «вейп». В 2017 г. возрос интерес пользователей к понятиям «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», в 2018 г. интересовали – «слайм», «каршеринг» и «сквиши», в 2019 г. – «рецессия», «постирония» и «люстрации».

«Яндекс» уточняет, что в рейтинг попали только нарицательные существительные, встречающиеся в данный год в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем году. В компании уточнили, что слова, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом, не учитывались.

Ранее Google сообщил, что в уходящем году россиян чаще всего интересовали коронавирус, выборы в США и поправки к Конституции.