Жителям Москвы разрешено оставаться в кафе до полуночи

Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь», оставаться в кафе и барах Москвы можно будет до полуночи, разрешение на вход действует до 23 00.

«Мы договорились с предпринимателями, что в 23:00 может зайти последний посетитель, после чего заведение закрывается на вход», - пояснил чиновник. Он уточнил, что заказ также можно сделать до 23 00 по московскому времени, а уже в 00:00 мск последний посетитель должен покинуть заведение, тогда же в здании должен быть выключен свет, а персонал — покинуть свои рабочие места, добавил Немерюк.

Ранее правительство Москвы вынесло постановление о запрете, начиная с 13 ноября и до 15 января, городским кафе, ресторанам и другим заведениям работать с 23:00 до 6:00. Мера была принята из-за роста новых случаев коронавируса. Помимо этого в столице из-за эпидемии COVID студенты и старшеклассники перешли на дистанционное обучение, приостановлено действие льготного проезда для школьников и пенсионеров, в Москве и Московской области введен строгий масочный режим.

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, большинство ограничений можно будет снять после массовой вакцинации жителей столицы, которая началась с 11 декабря. В первоочередном порядке вакцинироваться от коронавируса могут учителя, врачи, полицейские, работники торговли, сферы услуг, промышленных предприятий, транспорта, сотрудники МФЦ и журналисты.

