Геном коронавируса способен включаться в геном человека

Ученые из Массачусетского технологического института установили, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опубликованные работы на портале bioRxiv.

Чтобы проверить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК наших хромосом, ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки — и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2.

В одном эксперименте ученые использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусных инфекций. Клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19. Такое случается и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ.