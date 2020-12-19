Госдеп США уведомил Конгресс о закрытии генконсульств в России

Американский госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о намерении закрыть дипломатические представительства в двух российских городах – Владивостоке и Екатеринбурге.

По данным агентство Associated Press, работающим в генконсульствах американцам уже предписано переехать в Москву. При этом около 30 человек лишатся работы и вынуждены будут вернуться в США.

Уведомление в Конгресс было направлено ещё 10 декабря. Подчеркивается, что точные сроки закрытия консульств пока не известны.

Между тем, представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что консульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге – лишь приостановит работу.

«Майк Помпео в тесных консультациях с нашим послом в РФ Джоном Салливаном решил закрыть генеральное консульство во Владивостоке и приостановить работу генерального консульства в Екатеринбурге. Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации», – подчеркнул представитель дипломатической службы, добавив, что данное решение позволит перераспределить сотрудников.

Ранее сообщалось, что глава американского Госдепа Май Помпео назвал Россию одним из главных врагов США. В интервью журналисту Марку Левину, которое появилось в местных СМИ в субботу, он подчеркнул, что его часто спрашивают, кто является врагом США.

«Мой ответ простой: есть много стран, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список, как одна из главных», – признался госсекретарь.

Помпео при этом напомнил о появившихся ранее новостях о том, что Москва якобы причастна к «очередным кибератакам русских хакеров».

«Мы часто видим подобное, когда Россия использует асимметричный потенциал для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить нас платить», – пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он заявил, что власти России сейчас являются «реальным риском для тех, кто любит свободу». Однако Помпео подчеркнул, что не желая преуменьшать опасность со стороны Москвы, считает более важной, «экзистенциальной» угрозой для США всё-таки не Россию, а Китай.