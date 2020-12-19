Подкаст журнала «Эксперт»: Интернет-торговля на автомобильном рынке в условиях кризиса

Исполнительный директор компании «Сберавто» Роман Абрамов и обозреватель журнала «Эксперт» Алексей Грамматчиков о том, что происходит на онлайн-рынке автомобилей: каковы шансы у автомобильных маркет-плейсов, в каких сегментах автомобильного рынка интернет-торговля развивается наиболее успешно, как она может изменить автомобильный бизнес — грозит ли автосалонам разорение, как будет меняться структура авторынка, как будут сосуществовать маркет-плейсы и дилерские сети, новые сервисы на рынке обслуживания автомобилей, перспективы электромобилей.