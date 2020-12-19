Италия усилит карантин на Новый год

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявили об усилении карантина с 24 декабря по 6 января. В этот период будут закрыты непродовольственные магазины, бары и рестораны (за исключением работы навынос), но продолжится работа парикмахерских. До 4 января будут запрещены поездки граждан между регионами страны.

Ранее о введении «жесткого карантина» на новогодние праздники объявили власти Германии, Австрии и Чехии. Однако ни одна из европейских стран не рискнула ввести локдаун с полной остановкой экономики, который весной этого года привел к рекордному спаду в экономике ЕС.