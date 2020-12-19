Коронавирус в России: новых заболевших вновь более 28 тыс.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 209 новых заболевших. Всего к утру 19 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 2 819 429.

За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 254 742 (+26 109) человек, активных случаев – 514 340. Жертвами инфекции в России стали 50 347 человек – 585 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6459. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3754), Подмосковье (+1514), Нижегородская область (+502) и Свердловская область (+402).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 74 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 10 317 человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введённые в городе карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы.

По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация. Кроме того, Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов до конца 2020 года.

10 декабря, Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.