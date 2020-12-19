Курс доллара: рубль ждёт тяжелая зима

Рубль завершил очередную рабочую неделю в нисходящем тренде подешевев в обеих парах. Начав вчерашние торги с отметок 73,13 за доллар и 89,45 за евро, к закрытию основной сессии Московской биржи нацвалюта существенно подорожала.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 73,47 руб., что на 63,5 коп. дороже чем было сутками ранее. Также укрепилась к вечеру и единая валюта ЕС – курс евро в это же время торговался по 89,86 руб. (+49,75). При этом накануне рубль вместе с польским злотым, венгерским форинтом и мексиканским песо оказался в числе аутсайдеров среди всех валют Emerging Markets. Отметим, что параллельно с рублём в пятницу снизился и индекс доллара – индекс DXY с отметки 90,27 пункта опустился до 89,8.

По мнению экспертов, рубль развернулся вчера к основным резервным мировым валютам и ушёл в минус из-за ослабления аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам перед выходными днями. Также игроки предпочитали в пятницу переходить в более защитные активы, так и не дождавшись прогресса в переговорах по бюджетным стимулам в США.

Кроме того, ослабление рубля связано с тем, что Евросоюз ранее продлил санкции против России на полгода.

Параллельно с этим на вчерашнем заседании Совета директоров Банка России, которое стало последним в этом году, регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Сложившийся фон будет оказывать давление на нацвалюту, однако потенциал укрепления всё ещё сохраняется, после того, как негатив будет отыгран.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что вчера рубль растерял ранее завоёванные позиции из-за так называемого эффекта пятницы. При этом, как подчеркнул эксперт, наша валюта действительно негативно отреагировала на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

«Но несмотря на некоторое ослабление курса, реакцию рубля на заседание регулятора я бы всё-таки назвал относительно спокойной. Думаю, что уже в понедельник он отыграет часть своих потерь и в дальнейшем вернётся к укреплению», – уверен Кочетков.

Коллега Кочеткова по «Открытие Брокер» Михаил Шульгин более осторожен в своих прогнозах. Он напомнил, что в конце этой рабочей недели рубль ослаб к доллару. По его мнению, это произошло на фоне внешней конъюнктуры. Однако, как подчеркнул эксперт, пара доллар-рубль всё равно осталась ниже 74,00. И это вселяет определённый оптимизм относительно перспектив российской валюты.

На следующей неделе национальные экспортёры начнут более заметно поддерживать рубль. Но курсовая динамика будет зависеть от разрешения целого ряда факторов. Речь идёт о Brexit, американском бюджете и пакете стимулирующих мер экономки США, отметил он.

«Если британские власти и Евросоюз договорятся, а Конгресс США примет все законопроекты о финансировании, тогда наша валюта может уйти ниже 73,00 за доллар. При неблагоприятном же сценарии, который также вполне вероятен, есть опасность, что пара доллар-рубль протестирует отметку 74,32 или даже окажется в верхней границе коридора 70,00-75,00», – заявил Шульгин.

Не верит в рубль и Дмитрий Донецкий из «Солид». По его мнению, наша валюта встретит Новый год в не самом лучшем настроении.

«Несмотря на то, что сейчас есть сразу несколько локальных факторов, которые подталкивают доллар к ослаблению, для рубля также может всё сложиться неудачно. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся России справиться со второй волной коронавируса. Есть и другие негативные моменты, которые могут ударить по отечественной экономике в целом и по жизни каждого россиянина в частности. Хотелось бы надеется на лучше, но думаю, что нас всех ждёт очень трудная зима. В этой связи, мы ожидаем, что наша валюта встретит 2021 год немного ослабленной. Нельзя исключать, что в паре с долларом она окажется даже выше 80,00», – полагает эксперт.

Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития отметил, что ЦБ по-прежнему ведёт мягкую денежно-кредитную политику. Оставив вчера ключевую ставку на прежнем уровне, регулятор дал понять, что он продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Всё это, по его мнению, не будет способствовать укреплению рубля.

«Предыдущий рост нацвалюты стал следствием резко подорожавшей нефти, цены на которую на этой неделе установили девятимесячные максимумы. Сейчас же каких-то заметных драйверов, способных поднять рубль вверх не наблюдается. Динамика курса рубля, конечно, будет и дальше следовать за «чёрным золотом». Но будет ли цена него расти – большой вопрос. Однако к концу года нашу валюту поддержат налоговые выплаты», – резюмировал он.