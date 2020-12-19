Макрон переносит СOVID-19 в легкой форме

Главный врач администрации президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Кристоф Перрошон заявил, что состояние здоровья главы государства позволяет ему продолжать работать.

«Состояние здоровья Президента Республики по сравнению с пятницей стабильное. У него остались те же симптомы заболевания Covid-19 (усталость, кашель, ломота в теле), которые не мешают ему выполнять свои функции.

Клинические и параклинические обследования регулярно проводятся медицинской службой при президенте. Полученные результаты обнадеживающие», – сообщается на сайте Елисейского дворца.

17 декабря Макрон заявил, что инфицировался коронавирусом, но продолжает работать удаленно.