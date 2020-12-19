Помпео назвал Россию одном из главных врагов США

Глава американского Госдепа назвал Россию одним из главных врагов США. В интервью журналисту Марку Левину, которое появилось в местных СМИ в субботу, он подчеркнул, что его часто спрашивают, кто является врагом США.

«Мой ответ простой: есть много стран, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список, как одна из главных», – признался госсекретарь.

Помпео при этом напомнил о появившихся ранее новостях о том, что Москва якобы причастна к «очередным кибератакам русских хакеров».

«Мы часто видим подобное, когда Россия использует асимметричный потенциал для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить нас платить», – пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он заявил, что власти России сейчас являются «реальным риском для тех, кто любит свободу». Однако Помпео подчеркнул, что не желая преуменьшать опасность со стороны Москвы, считает более важной, «экзистенциальной» угрозой для США всё-таки не Россию, а Китай.

Напомним, ранее в Вашингтоне неоднократно называли нашу страну противником, но из уст официального лица, слово «враг» касательно России не звучало уже очень давно.