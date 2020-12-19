Швейцария на месяц усилит карантин

В Швейцарии на большинстве территории страны с 22 декабря до 22 января будет запрещено проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Бары и рестораны смогут работать только навынос, в магазинах будет ограничено количество посетителей в зависимости от торговой площади.

«Число инфекций очень велико и продолжает расти. Больницы и медицинские работники уже несколько недель находятся под сильным давлением, и праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости», – говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Однако в кантонах Женева и Вале, где относительно невысокий уровень заболеваемости, данные ограничения вводиться не будут.

При этом горнолыжные курорты страны продолжат свою работу, но с требованиями ношения масок на подъемниках. Исключение составит кантон Люцерн, который уже закрыл свои горнолыжные курорты на период Рождественских и Новогодних праздников.

Ежедневно в Швейцарии регистрируется около 4,5 тыс случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Всего за время пандемии в стране выявлено 404 тыс случаев заражения коронавирусом, а 6,5 тыс человек умерло от COVID-19.

Ранее об усилении карантина на новогодние праздники объявили власти Германии, Австрии, Италии и Чехии.