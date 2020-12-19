Следователей не пустили в офис Зеленского

Охрана офиса президента (бывшая администрация президента) Украины Владимира Зеленского не пропустила в здание сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Следователи НАБУ собирались вручить подозрение о совершении преступления заместителю главы офиса президента Олегу Татарову.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя офиса президента Олегу Татарову. В соответствии с украинским законодательством сотрудники НАБУ получили право на задержание Татарова и проведение обысков по месту его работы (в офисе президента Украины) и по месту его жительства.

НАБУ подозревает Олега Татарова в причастности к хищению бюджетных средств при строительстве жилья для сотрудников Нацгвардии Украины.