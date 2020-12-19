Трамп призвал своих сторонников на митинг протеста в день утверждения итогов выборов

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Президент США Дональд Трамп ссылаясь на доклад доктора экономических наук Питер Наварро заявил, что выиграл президентские выборы. Кроме того, Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг в Вашингтоне 6 января 2021 года – в этот день Конгресс США собирается для подсчета голосов выборщиков и объявления имени победителя. 

«Питер Наварро публикует 36-страничный отчет, в котором утверждается, что фальсификации на выборах более чем достаточно для победы Трампа. Отличный отчет Питера. Статистически невозможно проиграть выборы 2020 года. Большой митинг протеста в Вашингтоне 6 января. Будь там, будет неудержим!», – написал Трамп в Твиттере. 

14 декабря в США Коллегия выборщиков выбрала президента США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а действующий глава государства Дональд Трамп 232 голоса.