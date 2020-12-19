Трамп заявил, что за хакерской атакой на США может стоять Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что за последней масштабной хакерской атакой на ряд американских правительственных организаций может стоять Китай.
«Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – это их любимая песня, когда что-нибудь происходит, потому что мейнстрим, в основном по финансовым причинам, боится обсуждать возможность того, что это может быть Китай (возможно!)», написал Трамп в твиттере.
Ранее сообщалось, что хакеры похитили информацию из министерства финансов США, министерства торговли, министерства внутренних дел и Национального управления по телекоммуникациям и информации страны.
Комментируя хакерские атаки госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Мы можем довольно уверенно сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности».