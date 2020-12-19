В Англии введут ограничения из-за нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии будут до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Однако спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в южных районах Англии, не представляет большей опасности для человека, хотя и может быть более заразной.