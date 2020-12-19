В ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса

Генетики Южно-Африканской Республики обнаружили новую мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщает «РИА Новости».

Разновидность коронавируса SARS-CoV-2, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Всего за время пандемии в ЮАР более 900 тыс человек были инфицированы коронавирусом, а от COVID-19 скончалось 24 тыс человек.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Однако спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в южных районах Англии, не представляет большей опасности для человека, хотя и может быть более заразной.