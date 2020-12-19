В ЮАР обнаружена новая мутация коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране. При этом но пока не ясно, является ли она более серьёзной, чем «исходная версия» смертельной инфекции.

Об этом в ходе специального брифинга заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе. По его словам, новый вариант COVID-19 отличается высокой заразностью и стал доминирующим во второй волне коронавируса. Также чиновник пояснил, что мутированный ковид протекает преимущественно в тяжёлой форме у молодых и ранее здоровых людей, пишет Sunday Times.

При этом новый вариант коронавируса имеет сразу три мутации и ему проще связываться с рецепторами в организме человека. Согласно данным местных медиков, в настоящее время в некоторых регионах ЮАР на долю мутированного CJVID-19 приходится около 90% заражений.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 209 новых заболевших. Всего к утру 19 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 2 819 429.

За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 254 742 (+26 109) человек, активных случаев – 514 340. Жертвами инфекции в России стали 50 347 человек – 585 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6459. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3754), Подмосковье (+1514), Нижегородская область (+502) и Свердловская область (+402).