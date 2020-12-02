Акции дня: новости о дивидендах стимулируют спрос на бумаги «Норникеля»

Котировки компании «Норникель» росли лучше рынка по итогам дневной торговой сессии в среду. Акции подорожали на +4,77% до 22 952 рублей.

Накануне стало известно, что с 2023 года «Норникель» начнет применять более сбалансированный подход для расчета дивидендов. Дивиденды по итогам 2021 года станут последними, рассчитанными по формуле в соглашении акционеров. Как пояснили в компании, новый подход будет применяться из-за того, что «Норникель» приблизился к пику программы капвложений. Компания смогла обеспечить себе относительно хороший свободный денежный поток благодаря высокому показателю EBITDA margin и умеренным капзатратам. Это простимулировало покупку акций «Норникеля», котировки которого в этом году сильно просели из-за аварии в Норильске.

Ранее Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 623,35 рубля на одну обыкновенную акцию за 9 месяцев 2020 года. Внеочередное Общее собрание акционеров, по итогам которого утвердят дивиденды состоится 10 декабря. Общее количество денег, которые планируется направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев, составит 98,64 миллиарда рублей.

Акции Норникеля могут обновить исторический максимум, считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. По мнению аналитика, среднесрочный тренд по акциям остается восходящим, а при должной поддержке внешнего фона и цен на никель котировки вполне могут вскоре пойти и на обновление исторического максимума.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,33% до 3189,61 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,86% до 1335,44 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:30 мск составила 48,18 долларов за баррель (+1,60%). Российская валюта укреплялась – 75,26 рублей за доллар.