«АвтоВАЗ» в ноябре обновил месячный рекорд по продажам в России

Продажи крупнейшего производителя легковых автомобилей в России «АвтоВАЗа» выросли в ноябре в нашей стране почти на 22%, что составляет в годовом выражении 38 064 авто.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение компании, это новый месячный рекорд продаж за последние 7 лет. При этом отмечается, что максимум по продажам продукции «АвтоВАЗа» был зафиксирован в декабре 2013, когда они составили 38 948 штук.

Напомним, в начале апреля 2020 года концерн «АвтоВАЗ» повысил на 1% цены на весь модельный ряд своей продукции. В компании тогда пояснили, что даже при учёте повышения, стоимость на автомобили предприятия остаётся самой низкой среди всех игроков на отечественном рынке.

Напомним, государство поддерживает продажи автомобилей «АвтоВАЗа» при помощи льготного автокредитования. По данным Минпромторга, финансирование на эти нужды выросло в два раза.