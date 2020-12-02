Вход/Регистрация Подписка

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус

Москва, 02.12.2020

Анча Баранова – профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) – предупредила перенесших коронавирус людей о преждевременном старении. По словам специалиста, преждевременное старение организма угрожает даже тем пациентам, которые перенесли COVID-19 в лёгкой форме, передаёт РИА Новости.

Согласно исследованию, участниками которого стали амбулаторные пациенты, перенесшие ковид в умеренной и лёгкой форме, у 70% из них наблюдалась патология некоторых внутренних органов. При этом главная патология была не сердечная - основные проблемы возникали с печенью (жировой гепатоз) и с поджелудочной железой (жировые перерождения ткани).

Как подчеркнули медики, проводившие это исследование, обычно такие проблемы наблюдаются у пожилых людей (от 60 лет и старше). Здесь же аналогичные проблемы были зафиксированы у пациентов возрасте. 40-45 лет. Таким образом, группа врачей под руководством Барановой, пришла к выводу, что COVID-19 «приближает старость» и «забирает ресурсы».

«Необходимо провести больше таких исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Для этого надо брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать», – резюмировала биолог.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Великобритании, которая переболела коронавирусом, назвала странные последствия COVID-19. В интервью местным СМИ женщина рассказала, что заразилась ковидом в апреле, причём перенесла коронавирус в тяжёлой форме.

По её словам, семь недель она провела в реанимации, после чего пошла на поправку. Однако в дальнейшем у неё появились странные симптомы, которые проявляются до сих пор.

Например, британка периодически ощущает непонятные запахи, у неё диагностируется поражение лёгких, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, её накрывает хроническая усталость и случаются частые приступы астмы. Из-за этого она регулярно нуждается в срочной госпитализации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  2. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  3. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама