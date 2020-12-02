Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус

Анча Баранова – профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) – предупредила перенесших коронавирус людей о преждевременном старении. По словам специалиста, преждевременное старение организма угрожает даже тем пациентам, которые перенесли COVID-19 в лёгкой форме, передаёт РИА Новости.

Согласно исследованию, участниками которого стали амбулаторные пациенты, перенесшие ковид в умеренной и лёгкой форме, у 70% из них наблюдалась патология некоторых внутренних органов. При этом главная патология была не сердечная - основные проблемы возникали с печенью (жировой гепатоз) и с поджелудочной железой (жировые перерождения ткани).

Как подчеркнули медики, проводившие это исследование, обычно такие проблемы наблюдаются у пожилых людей (от 60 лет и старше). Здесь же аналогичные проблемы были зафиксированы у пациентов возрасте. 40-45 лет. Таким образом, группа врачей под руководством Барановой, пришла к выводу, что COVID-19 «приближает старость» и «забирает ресурсы».

«Необходимо провести больше таких исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Для этого надо брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать», – резюмировала биолог.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Великобритании, которая переболела коронавирусом, назвала странные последствия COVID-19. В интервью местным СМИ женщина рассказала, что заразилась ковидом в апреле, причём перенесла коронавирус в тяжёлой форме.

По её словам, семь недель она провела в реанимации, после чего пошла на поправку. Однако в дальнейшем у неё появились странные симптомы, которые проявляются до сих пор.

Например, британка периодически ощущает непонятные запахи, у неё диагностируется поражение лёгких, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, её накрывает хроническая усталость и случаются частые приступы астмы. Из-за этого она регулярно нуждается в срочной госпитализации.