Чубайс уходит из «Роснано»

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым предложил ему возглавить «Роснано», сообщает «РИА Новости».

«Сергей Александрович, добрый день. Вы знаете, что Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития – «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — сказал Путин.

С сентября 2008 года Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий», которая в 2010 году была реорганизована в государственную корпорацию ОАО «Роснано».