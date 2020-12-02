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Доллар торгуется в среду на двухлетних минимумах

Москва, 02.12.2020
#Курсы валют
#Экономика
  • Доллар торгуется в среду на двухлетних минимумах

В среду американский доллар остался на более чем двухлетнем минимуме. Инвесторы слабо отреагировали на презентацию новой программы помощи американской экономике. Хотя бы немного исправить ситуацию резервной мировой валюте мешает и сохраняющийся интерес инвесторов к рисковым валютам.

Юань предсказуемо отреагировал ослаблением на сообщение New York Times о заявлении Джо Байдена, который заявил, что не намерен немедленно после прихода к власти отказываться от первой фазы подписанного Трампом с Китаем торгового соглашения. Курс юаня к доллару США был утром в среду 6,896.

По отношению к корзине валют доллар США опустился до 91,19, что находится в непосредственной близи от самого низкого значения, зарегистрированного в апреле 2018 года.

Евро и новозеландский доллар стабилизировались после вчерашнего скачка к максимуму за 2,5 года по отношению к доллару США, который на фоне новых надежд на вакцину от коронавируса и программу помощи американской экономике еще больше ослаб.

Евро вчера поднялся по отношению к доллару до майского максимума 2018 года, достигнув 1,2071 доллара; а за новозеландский доллар в среду давали 0,7068 доллара. Это самый высокий курс с апреля 2018 года.

По мнению аналитиков, кстати, евро может оказаться под дополнительным давлением из-за того, что ЕЦБ может не отреагировать на быстрый рост единой европейской валюты, что, кстати, сделать очень даже непросто.

Министр финансов США Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провели первые после 3 ноября переговоры о программе помощи.

Сенатор Митч Макконнелл заявил во вторник, что Конгресс должен включить программу помощи в расходный бюджет размером 1,4 трлн долларов, который необходимо принять, чтобы избежать закрытия правительства в самый разгар второй волны пандемии.

Джо Байден подчеркнул, что считает своей приоритетной задачей принятие Конгрессом большой программы помощи еще до вступления в должность президента через полтора месяца.

Новости, конечно, обнадеживающие, но инвесторы отнеслись к ним настороженно. Они сомневаются, что программа помощи будет принята быстро, как того требует ситуация.

Негативно сказались на надежности доллара как безопасной валюты и данные по производственной активности в США, оказавшиеся ниже прогнозируемых, а также споры по поводу того, будет ли ФРС помогать американской экономике до начала массовой вакцинации.

Джером Мнучин и глава ФРС Джером Пауэлл призывают Конгресс обеспечить дополнительную помощь малым предприятиям на фоне роста числа новых заражений коронавирусом Covid-19, а также тревог, что появление вакцины запоздает.

Заместитель управляющего главным японским банком Bank of Japan подтвердил, что банк готов к продлению деятельности и дальнейшему расширению программ помощи. Он также пообещал незамедлительно ослабить монетарную политику в случае необходимости. За доллар в среду давали 104,41 иены.

Британский фунт тоже находится по отношению к доллару рядом с максимумом, только трехмесячной давности. На сообщениях, что переговоры по брекситу вступили в решающую фазу за фунт давали 1,3415 доллара.

Чувствительный к рискам австралийский доллар закрепился на уровне 0,7373 по отношению к доллару США после появления данных о более быстром, чем прогнозировалось восстановлении австралийской экономики в третьем квартале.

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