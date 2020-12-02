Эксперт назвал валюты, которые сегодня выгодней доллара

Некоторые валюты продолжают расти по отношению к рублю, в то время, как доллар продолжает снижаться, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. При этом аналитик не рекомендует долгосрочных покупок, поскольку тренд может смениться в любое время.

«Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару», - рассказал Бабин. Он объяснил данный факт отсутствием жестких мер во время пандемии в этой стране, как результат экономике был нанесен меньший вред. Также в Швеции долгое время инфекция распространялась низкими темпами.

Резкий рывок в ноябре по отношению к рублю совершил китайский юань на новостях о лидерстве Джо Байдена в президентской гонке в США. Тенденция вызвана уверенностью, что в случае победы Байдена прекратиться противостояние в торговле между США и Китаем из-за того, что позиция Трампа по отношению к КНР более жесткая. Из-за данной ситуации юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года – примерно на 6%.

Бабин также сообщил, что сегодня в мире наблюдается рост спроса на рисковые активы на новостях о начале скорой вакцинации от коронавируса, что должно подбодрить экономику.

Что касается дальних перспектив, то доллар имеет гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти, что не делает выгодным перевод долларов в рубли выгодным предприятием, резюмирует эксперт.