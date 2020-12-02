«Хочу и буду»: назван топ самых продаваемые в интернете книг

Опубликован рейтинг самых продаваемых в интернете книг за последние 10 лет.

Согласно данным Ozon, топ возглавили труды психологов и бизнес-тренеров, а бесспорным лидером стала работа психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». При этом с 2017 года, когда эта книга поступила в свободную продажу, её приобрели уже более 100 тыс. раз, пишет «Российская газета».

Второе место у еще одно бестселлера, взорвавшего сеть – речь идёт о труде бизнесмена, оратора, консультанта и коуча Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Отмечается, что лучшей рекламой для книги стал тот факт, что от неё в восторге в разные годы были такие известные личности, как Стивен Форбс, Ларрии Кинг и Билл Клинтон. К слову эта книга - единственная за 10 лет наблюдений ни разу не выходила из топа самых читаемых.

Замыкает топ-3 популярный российский психолог Людмилы Петрановская со своей работой «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Лидером среди художественных произведений стал роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», который расположился на 4-м месте рейтинга.

Кроме того, в топ-10 вошли книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст», настольная азбука для молодых родителей «После трёх лет уже поздно» Масару Ибуки, исследование потенциала человеческого сознания «Подсознание может всё» канадского писателя, преподавателя и тренера по саморазвитию Джона Кехо, «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш.