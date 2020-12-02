Импорт СПГ в Европу сократился на 40%

По информации платформы Gas Infrastructure Europe, поставки сжиженного природного газа на терминалы Европы в ноябре 2020 года снизились на 39% в годовом выражении. По отношению к октябрю, ноябрьские поставки даже выросли на 12% до 6,704 млрд куб. м с октябрьского показателя 5,97 млрд куб. м, который стал минимальным за последние два года.

В сентябре по отношению к августу, а позже в октябре к сентябрю поставки продолжали демонстрировать отрицательную динамику вопреки сезонному тренду роста потребления. Платформа сообщает, что в ноябре поставки в годовом выражении сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных терминалов. Литва сократила закупки на 34%, а Польша 36%.

По данным мониторинга Bloomberg, поставки США в ноябре своего СПГ составили 5 танкеров - по 2 в Голландию и Бельгию и 1 во Францию, в октябре США поставили 4 танкера (3 в Нидерланды и 1 во Францию). В Великобритании США поставили в ноябре 10 танкеров, практически вытеснив с рынка Катар, ранее Вашингтон не поставлял топливо в регион, сообщает ресурс.