Израиль хочет закупить 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что его страна планирует закупить полтора миллиона доз российской вакцины «Спутник V», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью посла радиостанции «Эхо Москвы».

«На правительственном уровне договоренностей пока нет. На уровне нашей самой большой больницы «Хадасса», у которой есть филиал в Сколково, есть определенная договоренность на поставку полутора миллионов доз в Израиль. Сейчас (она) проходит проверку нашего минздрава, он должен разрешить. Если они подтвердят, то будет закуплено», – сказал Александр Бен-Цви.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к массовой вакцинации от коронавируса. Путин сказал, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V», что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.