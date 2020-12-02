Вход/Регистрация Подписка

Круглый стол «Цифровизация услуг и использование принципа «одного окна» для экспортеров»

Москва, 02.12.2020
9 декабря в Москве состоится Международный экспортный форум «Сделано в России». Организаторами Форума выступит АО «Российский экспортный центр» и Фонд Росконгресс. Ключевая тема форума в 2020 году: «Вызовы нового десятилетия».
  • Круглый стол «Цифровизация услуг и использование принципа «одного окна» для экспортеров»

В рамках форума в 15.00 пройдет круглый стол «Цифровизация услуг и использование принципа «одного окна» для экспортеров», который будет посвящен актуальным цифровым трендам – переходу к цифровым платформам, работающим по принципу «одного окна». В рамках круглого стола предстоит обсудить перспективы и вызовы создания цифровых платформ, работающих по принципу одного окна.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, Вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Михайлик, а также Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Ольга Алгаерова.

«ООН участвует в создании платформ single window для внешнеэкономической деятельности во всем мире. В России большой опыт по оказанию государственных услуг по принципу «одного окна» накопило Министерство цифрового развития. «Сбер» создает аналогичные системы, предоставляющие цифровые сервисы для своих клиентов. В свою очередь, 26 ноября РЭЦ совместно с ФТС, ФНС, Минпромторгом, Минсельхозом и другими ведомствами запустил свою собственную информационную систему «Одно окно» – экосистему для сопровождения экспортеров на всем жизненном цикле ВЭД. В рамках Форума «Сделано в России» мы планируем обсудить изменение цифровых трендов, а также непосредственно цифровизацию сервисов и её эффект на функционирование государства и бизнеса», – рассказал вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Михайлик.

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных,  выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 130 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  2. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  3. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама