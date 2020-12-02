В рамках форума в 15.00 пройдет круглый стол «Цифровизация услуг и использование принципа «одного окна» для экспортеров», который будет посвящен актуальным цифровым трендам – переходу к цифровым платформам, работающим по принципу «одного окна». В рамках круглого стола предстоит обсудить перспективы и вызовы создания цифровых платформ, работающих по принципу одного окна.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, Вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Михайлик, а также Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Ольга Алгаерова.

«ООН участвует в создании платформ single window для внешнеэкономической деятельности во всем мире. В России большой опыт по оказанию государственных услуг по принципу «одного окна» накопило Министерство цифрового развития. «Сбер» создает аналогичные системы, предоставляющие цифровые сервисы для своих клиентов. В свою очередь, 26 ноября РЭЦ совместно с ФТС, ФНС, Минпромторгом, Минсельхозом и другими ведомствами запустил свою собственную информационную систему «Одно окно» – экосистему для сопровождения экспортеров на всем жизненном цикле ВЭД. В рамках Форума «Сделано в России» мы планируем обсудить изменение цифровых трендов, а также непосредственно цифровизацию сервисов и её эффект на функционирование государства и бизнеса», – рассказал вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Михайлик.

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 130 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org