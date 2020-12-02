Курс доллара: рубль пошёл на разворот

Во вторник рубль сумел укрепиться, развернувшись в плюс в обеих парах. Стартовав утром с позиций 76,17 за доллар и 91,16 за евро, к вечеру национальная валюта сначала отыграла потери понедельника, а затем перешла к росту на фоне внешнего позитива и роста спроса на риск. Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 75,60 руб., что сразу на 78,75 коп. ниже, чем сутками ранее. К 19:00 мск просел и евро – единая валюта ЕС в это торговалась по 90,96 руб. (-20,75 коп.).

По мнению экспертов, рубль вчера солидно укрепился к основным резервным мировым валюта благодаря возросшему аппетиту глобальных игроков к риску, которые с оптимизмом воспринимают информацию о скором начале массовой вакцинации от коронавируса. При этом более уверенная динамика рубля к доллару объясняется падением «американца» к большинству мировых валют на рынке Forex – индекс DXY вчера с 91,94 пункта откатился к 91,63.

Несмотря на вчерашнее укрепление рубля, декан Финансового университета при Кабмине РФ Гульнара Ручкина скептически относится к дальнейшим перспективам национальной валюты. По её мнению, рубль в декабре будет снижаться на фоне увеличения числа новых заболевших коронавирусом в России, что может вынудить власти нашей страны ввести новые ограничительные меры.

Кроме того, как предположила эксперт, цены на нефть в ближайшие дни уйдут вниз, что моментально негативно скажется на курсе нашей валюты. Также в декабре традиционно увеличивается покупка иностранной валюты, чему будут способствовать события в российском финансово-банковском секторе.

«Ставки по вкладам в рублях в банках РФ снижаются, потеряв свою привлекательность, да и вообще банки уже давно вызывают сомнения в надёжности этой формы сохранения и накопления капитала. Таким образом, единственным гарантом безопасности и для юридических, и для физических лиц становится иностранная валюта. В такой ситуации рубль, естественно будет слабеть», – пояснила Ручкина.

Также эксперт считает, что нельзя забывать о политической составляющей, а она, по мнению Ручкиной может стать одним из ключевых факторов курсовой динамики.

«Речь идёт о том, что пока нет никакой определённости, как новая администрация Джо Байдена поведёт себя по отношению к нашей стране.

«Санкционная политика Вашингтона тоже станет понятна чуть позже. Всё это позволяет сделать логичный вывод, что есть целый набор факторов, которые говорят о том, что этой зимой рубль заметно подешевеет, как к доллару, так и к евро», – резюмировала Ручкина.

Не согласен с ней Кирилл Соколов из Совкомбанка. Он отметил, что динамика курса рубля, которая наблюдается сейчас, полностью соответствует динамике других валют EM. Так, как напомнил эксперт, в ноябре все валюты этого сегмента выросли к доллару на 4-8%.

«Их укрепление имеет простое объяснение – глобальные игроки вновь обратили свой взор на рисковые активы, отреагировав на появлению вакцин от коронавируса и снижение напряжённости, наблюдавшейся в США после завершения президентских выборов», – пояснил Соколов.

При этом он уверен, что оптимизм на глобальных площадках сохранится до конца декабря, что положительно скажется на рубле.

«В этой связи мы ждём на перспективу недели-двух пару доллар-рубль в коридоре 74,00-77,00, а пару евро-рубль - в диапазоне 89,00-92,00», – предположил эксперт.

Однако есть, по его мнению и факторы, которые могут негативно сказаться на нацвалюте. Это слабость мировой экономики, которая продолжает испытывать сложность на фоне пандемии коронавируса, а также сезонность текущего счёта платежного баланса РФ, в том числе из-за крупных выплат по внешнему долгу.

При этом в более длительной перспективе у рубля, как считает Соколов, всё будет складывать хорошо.

«В период с января по конец марта рубль к доллару может оказаться у нижних границах диапазона 70,00-75,00, а евро - в плотную подойти к отметкам 85,00-89,00. Этому будет способствовать сезонно крепкий текущий счёт и массовая вакцинация в мире от коронавируса, что оживит всю глобальную экономику, возродив устойчивый аппетит инвесторов к риску», – прогнозирует он.

Богдан Зварич Промсвязьбанка отметил, что драйвером положительной курсовой динамики вчера выступило улучшение отношения игроков к рисковым активам. Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по деловой активности в промышленности КНР. Кроме того, как подчеркнул он, рынки находятся в ожидании того, что после начала массовой вакцинации, мировая экономика начнёт восстанавливаться.

«Всё это спровоцировало резких спрос на валюты ЕМ, в том числе на рубль, который вчера почти никак не отреагировал на небольшое снижение цен на «чёрное золото». По нашему мнению, сегодня-завтра пара доллар-рубль останется в коридоре 75,00-77,50 руб. Но говорить, что позиции нашей валюты очень устойчивые мы всё-таки не стали бы. При любом ухудшении внешнеполитического фона глобальные игроки вновь побегут от риска, что позволит доллару пробить верхнюю границу этого коридора», – резюмировал Зварич.