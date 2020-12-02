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На Форуме «Сделано в России» обсудят лучшие практики регионов

Москва, 02.12.2020
Круглый стол «Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики», пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума «Сделано в России», организованного АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.
  • На Форуме «Сделано в России» обсудят лучшие практики регионов

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: «Вызовы нового десятилетия».

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Так, в 13.45 пройдет круглый стол «Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики», который будет посвящен вопросам роли региональных властей в развитии экспорта, реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, экспортная стратегия региона. Участники круглого стола поделятся опытом организации региональной экспортной команды, формирования регионального инструментария поддержки, как должен «работать» на экспортера бренд региона.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Модератором выступит генеральный директор, ООО «Проектные сервисы» Андрей Бадин.

«Круглый стол пройдет в непривычном формате. У нас не будет сухих докладов о развитии экспорта в субъектах Российской федерации. Вместо этого мы сделаем мастер-классы от глав регионов России. Они сами расскажут о лучших практиках, которые есть у них, с какими сложностями столкнулся регион и как их преодолели. Конечно, у нас большая страна и нельзя найти универсальное решение для проблем сразу всех регионов. Однако мы выявляем и затем внедряем лучшие региональные практики. Мы подробнее расскажем, сколько достойных практик уже есть: это и успехи в электронной коммерции, и развитие экспортной инфраструктуры, и формирование успешного регионального бренда. Также мы расскажем, как успех одного региона можно тиражировать», - подчеркнула Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 131 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org

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