Нефть продолжает дешеветь из-за разногласий среди стран ОПЕК+

2 декабря нефть продолжает демонстрировать отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. По данным на 08:02 по московскому времени Brent стоит $47,02. Цена держится над уровнем $47. Временами на торгах в Азии цена на нефть снижалась до $46,80 за баррель.

Днем ранее нефть Brent также потеряла в цене 0,88%, достигнув отметки $47,21. Участники рынка отреагировали на перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря на 3 декабря, кроме того у стран ОПЕК+ нет единой позиции по продлению соглашения на 2021 год.

Эксперты уверены, что без положительных новостей по данным вопросам покупателям будет сложно удержать стоимость на данном уровне, поскольку из-за разногласий неизвестно, какое решение примет ОПЕК.

Рынок продолжает находиться под влиянием неизвестности, если не удастся отстоять рубеж $46,75, то стоимость упадет до уровня $45,50, что негативно отразится на канадском долларе и российском рубле. Положительным фактором для покупателей может стать отскок к уровню $47,85.