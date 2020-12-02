Очередь на улучшение жилищных условий в Москве сократилась в три раза с 2010 года – заммэра Ефимов

Объем жилого фонда в новостройках для граждан, находящихся в очереди на улучшение жилищных условий, в 2020 году увеличился еще на 1,1 тысячи квартир. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние десять лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. Так, по состоянию на начало 2010 года в очереди состояло 136,7 тысячи семей, к декабрю 2020 года список сократился почти втрое и составил 50,6 тысячи семей. Большая часть жилых помещений – 65% - предоставляемых очередникам, находится в новостройках. В 202 году в жилой фонд, который будет передан москвичам, вошли 17 новых домов на 1,1 тысячи квартир», - рассказал заместитель мэра.

Новые дома были возведены по типовым и индивидуальным проектам на юго-востоке столицы, в районе Некрасовка. В основном, это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные на 2-17 этажах и подходят семьям различной численности.

«Все жилые помещения полностью готовы к заселению, в них сделан косметический ремонт, есть сантехника и электрическая плита. Помимо этого, район Некрасовка имеет хорошую инфраструктуру - школы, детские сады, поликлиники, магазины, спорткомплекс, а также открывшаяся летом 2019 года станция метро Некрасовка, сделали новый район еще более удобным и доступным», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Город предоставляет гражданам квартиры по различным видам договоров, а также денежные субсидии на приобретение или строительство жилья. Так, на безвозмездной основе по договорам социального найма или мены москвичи получают жилье в порядке очередности, с учетом даты постановки на учет. Аналогичным образом новые квартиры предоставляются гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. Также, в рамках городских программ очередники могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья или купить квартиру посредствам ипотечного кредитования.