Вход/Регистрация Подписка

Очередь на улучшение жилищных условий в Москве сократилась в три раза с 2010 года – заммэра Ефимов

Москва, 02.12.2020
#Экономика

Объем жилого фонда в новостройках для граждан, находящихся в очереди на улучшение жилищных условий, в 2020 году увеличился еще на 1,1 тысячи квартир. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.  

«За последние десять лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. Так, по состоянию на начало 2010 года в очереди состояло 136,7 тысячи семей, к декабрю 2020 года список сократился почти втрое и составил 50,6 тысячи семей. Большая часть жилых помещений – 65% - предоставляемых очередникам, находится в новостройках. В 202 году в жилой фонд, который будет передан москвичам, вошли 17 новых домов на 1,1 тысячи квартир», - рассказал заместитель мэра. 

Новые дома были возведены по типовым и индивидуальным проектам на юго-востоке столицы, в районе Некрасовка. В основном, это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные на 2-17 этажах и подходят семьям различной численности. 

«Все жилые помещения полностью готовы к заселению, в них сделан косметический ремонт, есть сантехника и электрическая плита. Помимо этого, район Некрасовка имеет хорошую инфраструктуру - школы, детские сады, поликлиники, магазины, спорткомплекс, а также открывшаяся летом 2019 года станция метро Некрасовка, сделали новый район еще более удобным и доступным», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Город предоставляет гражданам квартиры по различным видам договоров, а также денежные субсидии на приобретение или строительство жилья. Так, на безвозмездной основе по договорам социального найма или мены москвичи получают жилье в порядке очередности, с учетом даты постановки на учет. Аналогичным образом новые квартиры предоставляются гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. Также, в рамках городских программ очередники могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья или купить квартиру посредствам ипотечного кредитования.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  2. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  3. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама