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От коронавируса умер актёр, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце»

Москва, 02.12.2020
  • От коронавируса умер актёр, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце»

Актёр Борис Плотников на сцене Московского театра-студии п/р Олега Табакова

Сергей Фадеичев/ТАСС

Народный артист России Борис Плотников, который запомнился любителям кино по роли доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце», скончался на 72-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Об этом журналистам рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, Плотников до этого неделю находился на аппарате ИВЛ. При этом о дате и месте прощания с артисом он ничего не сообщил, передаёт РИА Новости.

Наша справка 

Борис Плотников – советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России. Родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.

В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Всенародную славу ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». В 1992 году сыграл главную роль заключённого Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова «Литургия оглашённых».

Плотников был профессором кафедры мастерства актёра, руководителем мастерской ГИТИСа. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».

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