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Памфилова считает, что нельзя забывать о «традиционном голосовании»

Москва, 02.12.2020
  • Памфилова считает, что нельзя забывать о «традиционном голосовании»

ТАСС

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что события последнего времени показали необходимость развития традиционных форм голосования на выборах. В ходе заседания комиссии ЦИК она выступила за увеличение количества комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках.

«Я прошу дальше, чтобы мы по всем параметрам включили наращивание, оснащение КОИБами традиционных избирательных участков. У нас не должен быть разрыв», - заявила чиновница.

Она уверена, что наряду с новыми способами голосования, такими как  дистанционное электронное голосование, увлечение которыми идет во всех странах, нельзя забывать о том, что базовыми являются традиционные формы голосования, которые необходимо развивать.

«Все примеры выборов в разных странах в нынешнем году показывают, что это базовый, основной способ голосования», - резюмировала Памфилова, которая призвала не отставать от стран Запада и не оставаться «в каменном веке».

«Мы должны развивать, технически переоснащать, учить наших людей. Система должна быть современной по всем параметрам и, в первую очередь, в сфере традиционного голосования», - добавила глава ЦИК.

Летом в ходе голосования по поправкам к конституции на избирательных участках РФ было задействовано около 15 тыс. КОИБ, но только в основной день голосования – 1 июля.

 

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