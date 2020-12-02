В Германии придумали спрятать «Северный поток—2» за экологию

Специально для решения проблемы американских санкций в отношении проекта «Северный поток—2» власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания могут создать фонд по защите климата. Премьер-министр Мануэла Швезиг и ее администрация задумали осуществить такую идею для обхода существующих и потенциальных санкций США против «Северного потока—2».

Фонд против изменения климата должен стать структурой, которая определит почти завершенный трубопровод как «важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании» и на основании этого «сделает все возможное, чтобы способствовать завершению проекта», — цитирует агентство «Прайм» сообщившее об инициативе властей Мекленбурга издание Bild.

Фонд создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого должны использоваться только для завершения строительства трубопровода. После этого немецкие компании, которым угрожают санкции США, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие. С технической точки зрения, ни одна компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком—2», и на них не будут распространяться санкции.

По мнению шефа-аналитика ТелеТрейд Пётра Пушкарёва, отдельный фонд, да ещё с климатической повесткой — это хорошая попытка. Тем более, что рассчитанный до 2027 план субсидий европейским компаниям «Новое поколение», предложенный Еврокомиссией и одобренный этим летом всеми странами ЕС, предусматривает немалую сумму ассигнований в €547 млрд на проекты, связанные так или иначе с «зеленой» темой.

Правительства каждой из стран, включая Германию, могут использовать свою долю от этих субсидий на собственное усмотрение, и план каждой страны будет согласовываться на уровне Еврокомиссии не консенсусом, а просто квалифицированным большинством стран.

Так что ни в одиночку Польша, ни даже компания из нескольких других стран восточного блока помешать тем или иным планам Германии формально не смогут, полагает эксперт. А если не удастся обосновать, что использование природного трубопроводного газа снижает «на круг» промышленные углеродные выбросы, то в конце концов план «Новое поколение» предусматривает и субсидии в размере более чем 1 трлн евро на проекты, не связанные с экологией.

Так или иначе, в случае возникновения санкционных претензий уже и к предоставлению услуг через фонд, механизмы федеральных субсидий немцы найдут, уверен Пётр Пушкарёв. Ради этого и в Бундестаге готовы принять специальный закон, чтобы создать инструменты противостояния возможным санкциям. Но в конечном счёте, все понимают две базовые вещи: что окончательный механизм решения всё-таки приниматься будет на политическом уровне, а не с помощью «игры в прятки, и что «Северный поток» в любом случае в ближайшие пару лет будет достроен, даже если Германии и придётся, возможно, заплатить за него американцам отступные — допустим, в форме покупки неких обязательных «зафрахтованных» объёмов американского сжиженного газа.

Проект абсолютно одинаково коммерчески выгоден европейским странам-потребителям газа и российской стороне, поэтому его не остановит и угроза выплат санкционных «контрибуций», если до этого дойдёт дело. Но в то же время, в завершении второй нитки «Северного потока» нет сейчас и никакой срочности: на текущее потребление немецких домохозяйств хватает газа и в первой нитке, а промышленные мощности будут восстанавливаться от потрясений этого года постепенно, так что потребности в газе начнут реально нарастать после 2023 года.

Достройка может быть завершена и в 2021 году, но сам запуск трубопровода вполне может подождать ещё пару лет, пока будут определены оптимальные для защиты от санкций финансовые механизмы и, главное, прояснен с американцами политический статус проекта, говорит Пётр Пушкарёв. Кое-что зависит и от того, чья в Вашингтоне будет дальше администрация: демократы не так связаны с американскими газовиками и, возможно, станут лоббировать их интересы не так активно, как это делала команда Трампа. Ведь идея санкций против «Северного потока» замешана на противостоянии русским, а исключительно на коммерческих интересах производителей американского СПГ, и, пожалуй, газовая тема — это едва ли не единственный вопрос, по которому с командой Байдена было бы иметь дело проще, считает аналитик.

В целом, полагает в свою очередь главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, новость о возможности создания специального фонда по защите климата на территории одной из федеральных земель Германии — это позитивный сигнал для «Северного потока—2». В теории, действительно, если все услуги для завершения и функционала проекта будут оказываться через этот фонд, то санкций немецкие компании могли бы избежать, поскольку деятельность фонда будет направлена не на взаимодействие с российским проектом, а на создание условий для защиты окружающей среды.

Он предполагает, правда, что статус фонда одной из федеральных земель ФРГ может затруднить впоследствии реализацию газа на территории остальной Европы. Однако в каком виде могут выражаться ответные действия США по такому варианту, пока сказать нельзя.

В целом, считает Алексей Антонов, из-за санкций США, направленных против трубопровода, старт проекта может быть отложен еще на год — два. Это связано с трудностями сертификации судов, их страхованием на территории Евросоюза, а также сертификацией самой трубопроводной инфраструктуры. На текущий момент оператор проекта явно пытается решить эту проблему через взаимодействие с заинтересованными властями Евросоюза, но это опять же отнимает время для достройки трубы. С другой стороны, он так же отмечает отсутствие срочности, поскольку общее потребление энергоресурсов не увеличивается заметным образом из-за простоя в экономике.