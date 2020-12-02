Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде на зимние каникулы

Длинные новогодние каникулы уже давно стали поводом для путешествий. А сейчас, после того, как на фоне коронавируса возможности путешествовать по миру мы фактически лишены, россияне полны планов и надеж посетить в период зимних праздников своих друзей и родственников или просто отправиться по интересным местам нашей необъятной родины. И это правильно – ведь в угоду заграничным путешествиям, мы совсем забыли сколько у нас потрясающих и интереснейших мест.

Но, поездки-то планируются зимой, а значит нужно знать, какая будет погода в том или ином регионе на зимних каникулах – как одеваться, к чему готовиться. Понятно, что прогноз сейчас весьма предварительный, он ещё будет уточняться. Но уже можно сделать для себя какие-то выводы и подготовиться.

Погода на зимних каникулах в Москве. Предварительный прогноз синоптиков.

К 31 декабря в Москве обещают существенное потепление: днём будет около нуля градусов, а в новогоднюю ночь температура понизится до минус 2-3, возможен мокрый снег. 1 января 2021, года столичный регион встретит небольшим морозом (минус 2) и обильным снегопадом. Прогнозируют также ветер, местами шквалистый.

Начиная с 3 числа в Москву и Подмосковье придёт холодный воздух и градусники снизят отметку до минус 7-9. Синоптики обещают обильные снегопады всю первую неделю нового года, а вот на Рождество уже подморозит существеннее – до минус 10 днём, а в ночное время и до минус 12-15. Остаток зимних каникул пройдёт примерно в таком же ключе, но снегопады прекратятся.

Погода в новогодние праздники в Петербурге

В эти зимние каникулы, по прогнозу синоптиков, тепло с Атлантики, как и в прошлом году, не минует Санкт-Петербург. Конец декабря и начало января будут примерно такие же, как и ноябрь: слякоть, почти полное отсутствие снега и мороза.

В новогоднюю ночь в СПб будет плюсовая температура (около 2 градуса выше нуля), возможен дождь. Синоптики говорят, что глобальное потепление наступает семимильными шагами и с этим поделать ничего нельзя: даже Норвежское море много теплее, чем обычно.

Все праздничные выходные в городе на Неве простоит погода довольно слякотная, мокрая, бесснежная – никакой красивой новогодней сказки можно не ожидать. По ночам возможен небольшой минус, а днем плюс 1-4, ветер и дожди. Так что если вы собрались отмечать Новый год в Северной Столице, то зонт вам в помощь и резиновые сапоги.

Прогноз погоды на зимние каникулы в Краснодарском крае и в Крыму

В Крыму будет тепло и солнечно: никакого ветра и дождей. 31 декабря на градусниках будет около плюс 5, а все зимние каникулы – плюс 7, местами возможны небольшие осадки.

Самое теплое место на полуострове в начале января – Ялта. Там обещают плюс 10. Правда, осадков здесь будет в целом больше чем по всему полуострову. Хотя новогодние праздники встречать под пальмами – это здорово и для этого совсем не надо ехать за границу.

Краснодарский край тоже не останется в стороне от хорошей погоды и его накроет тёплым фронтом, но будет на Кубани точно холоднее, чем в Крыму. 31 декабря здесь возможно небольшое похолодание до нуля градусов днём, а с боем курантов до минус 1-2, возможно даже пойдет снег. Первые дни каникул погода сохранится умеренно прохладной.

Теплее всего будет в Сочи – плюс 9-10. Но возможна неприятность в виде снега с дождём. А вот тех, кто решил отправиться погонять на горных лыжах и сноуборде можно обрадовать: на горнолыжных трассах будет и снег, и небольшой морозец. Отличная погода, чтобы провести каникулы в горах всей семьей и развлечься как следует.

Погода на зимних каникулах в Сибири

В Сибири новогодние каникулы будут зимними, хотя и совершенно с неприличными температурами для этого времени года в регионе. Так, днем, 31 декабря в Новосибирске градусники покажут всего минус 10-11, возможен небольшой снег.

Новогодняя ночь будет морозной – минус 15. В первых числах января погода не изменится и числа до 3-4 января будет всё примерно так же. Ближе к 5 января в Сибирь планирует заглянуть холодный фронт. Так, в Кемеровской области столбики термометров опустятся днём до минус 15, а по ночам возможно и до 17-18, что уже немного больше похоже на сибирскую зиму.

К Рождеству метеорологи прогнозируют по всей Сибири обильные снегопады и небольшое потепление – всё до тех же минус 10 днём и до минус 12-15 – ночью.

Прогноз погоды на новогодние праздники на Урале

На Урале Новый год встретят жители и гости региона с небольшим морозом (минус 5). Местами воздух будет остывать до минус 10.

В первые дни зимних каникул возможен снег, небольшой ветер, а градусники буду стабильно показывать в дневные часы минус 6-11. На Рождество никаких сильных заморозков не предвидится, снег идти перестанет. В общем, синоптики пока прогнозирую новогодние каникулы на Урале довольно мягкими и тёплыми.

Но повторяем, что не стоит забывать – этот прогноз погоды предварительный. А более точным он станет лишь ближе к концу декабря.