Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, заявил о готовности к массовой вакцинации от коронавируса.

Президент сказал, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V», что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации», – сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова подтвердила, что вакцинация может начаться в декабре и помимо учителей и врачей может более широкий охват. Кроме того, вице-премьер заявила, что вакцинация будет бесплатной и на добровольной основе.